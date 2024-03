AKate Middleton a confronta corajosamente diagnóstico de câncero Duquesa de Cambridge permanece resoluto, extraindo força de dentro do círculo real em vez de buscar consolo no Príncipe Harry e Meghan Markle, de acordo com especialista real Sally Bedell Smith.

Kate Middleton já tem um forte sistema de apoio

Sobre Sexta-feiraa princesa Kat revelou que está passando por tratamento de quimioterapia após a descoberta de um câncer durante uma cirurgia abdominal planejada.

Contrariamente às expectativas, Middleton a dependência do apoio familiar dentro do rebanho real foi sublinhada por Smithque comentou, “Kate não precisa de Harry e Meghan para consolá-la.”

Enquanto Harry e Meghan expressaram seus votos de boa sorte e desejo de privacidade para Middletonparece que Duque e Holandesa de Cambridge optou por manter uma certa distância do Sussex em meio às suas lutas pela saúde.

A relatada falta de comunicação prévia sobre Middleton O diagnóstico destaca ainda mais a relação tensa entre os dois ramos da família real.

Sobre Domingo foi revelado que Príncipe Harry e Meghan descobrir sobre Kate doenças através da TV ao mesmo tempo que o resto do mundo.

William e Kate optam por passar a Páscoa com os filhos

Príncipe William e Kate Middleton optei por passar o Feriado da Páscoa em sua casa de férias no Propriedade de Sandringham em Norfolk.

Esta decisão reflete o seu compromisso com a família em meio a Middleton tratamento contínuo.

Apesar dos desafios que enfrentam, Middleton expressou gratidão por William apoio inabalável durante toda a sua provação.

O anúncio de Middleton O diagnóstico surge na sequência da batalha do rei Carlos II contra o cancro, unindo ainda mais a família real nas suas experiências de saúde partilhadas.

O Palácio de Buckingham afirmou o orgulho do monarca em Middleton coragem e compromisso em oferecer amor e apoio contínuos.

Como Middleton continua sua jornada de tratamento, sua resiliência e o apoio inabalável de sua família servem como prova da força do vínculo real, mesmo em meio a lutas pessoais.