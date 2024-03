ESPN lista apelidos hilários para Robbie Avila, do estado de Indiana, e a mídia social enlouquece

Tele Comitê de seleção para o Torneio da NCAA de 2024 sempre é criticado, mas foram fortemente criticados este ano por vários motivos. Um desses motivos foi a exclusão de Estado de Indiana.

Os Sycamores perderam para Drake no Torneio do Vale do Missouri mas foram campeões da temporada regular e terminaram o ano 40º na classificação KenPom. O time era o favorito dos torcedores principalmente por Robbie Ávilaum pivô que usa óculos e cujo estilo de jogo lento, mas inteligente, encantou a todos.

Robbie Avila apelidado de “Milk Chamberlain” pela ESPN

Ávila e sua equipe acabaram no Torneio NIT, onde eram 1 semente. Na vitória do time na segunda rodada Minesotaa ESPN deu aos fãs a cortesia de fornecendo vários apelidos para Ávila para ligar para ele.

Os espectadores ficaram surpresos com alguns dos apelidos, embora “Creme Abdul-Jabbar“realmente rola a língua.

A aparência geral e a astúcia de Ávila na quadra rapidamente fizeram dele um programa obrigatório para assistir TV, então era apenas uma questão de tempo até que os apelidos começassem a aparecer. Não sabemos se Ávila gosta de algum deles.

Enquanto isso, o estado de Indiana se preparará para enfrentar Cincinnati nas quartas de final do NIT na noite de terça-feira. Será exibido na ESPN, então fique ligado para ver se surgirão mais apelidos.