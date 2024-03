Esposa de Steph Curry, Ayesha, grávida do quarto filho

Steph dar Ayesha Curry estão aumentando a lista da família… a esposa do astro da NBA está grávida de seu quarto filho!!!

Ayesha acaba de revelar a notícia incrível em seu último Doce julho revistas emitir … explicando que ela e o guarda do Golden State Warriors inicialmente pensaram que não teriam mais filhos depois que seu terceiro filho nasceu em 2018 – mas mudaram de idéia.

“Eu fui muito teimosa nas minhas primeiras gestações”, disse Ayesha. “E isso me machucou no final. Tornou as coisas muito difíceis para mim. Tive que aprender a deixar meu orgulho de lado e perceber que não havia problema em aceitar ajuda, ter pessoas ao meu redor ajudando e não fugir disso.”