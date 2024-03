Estado de saúde de Roberto Duran: familiares relatam como foi sua cirurgia cardíaca

Tmundo dos esportes está de olho no panamenho boxe lenda Roberto ‘Mãos de Pedra’ Durane eles ficarão aliviados ao saber que o ex-boxeador saiu com sucesso da cirurgia após um bloqueio atrioventricular (AV) completo. Durn foi equipado com marca-passo e está estável.

‘Manos de Piedra’ recebeu centenas de mensagens de apoio, inclusive de Canelo Alvarez e Mauricio Sulaiman.

Roberto Duran e sua família satisfeitos com resultado da cirurgia

Inicialmente, quando se soube que o combatente nascido no Panamá havia sido hospitalizado por problemas cardíacos, o alarme disparou e mensagens de apoio imediatamente chegaram.

Porém, foi a comitiva do lutador quem primeiro indicou que não houve problemas graves e agora informou que tudo correu bem após a cirurgia.

“A família Durn tem o prazer de informar que graças a Deus a operação do nosso campeão foi um sucesso”, escreveram.

El Cholo’ Durán teve bloqueio atrioventricular, que é uma interrupção parcial ou total da transmissão de impulsos dos átrios para os ventrículos do coração.

Sintomas de bloqueio atrioventricular (AV)

Cada caso é diferente em termos de sintomas, mas como no caso de Roberto Durn Samaniegoàs vezes é necessário um marca-passo.

Alguns dos sintomas relatados pelo Medline Plus são fadiga, tontura e desmaios. Os sintomas são menos graves quando os ventrículos batem mais de 40 batimentos por minuto.

Quem é Roberto Durán?

Roberto Durn (103-16 com 70 vitórias por nocaute) é um dos personagens míticos do boxe por sua personalidade e por ainda ser considerado o melhor peso leve (135 libras). Membro do Hall da Fama do Boxe, ele também é lembrado por ter lutado nos pesos galo, peso pena, superpluma, peso leve, meio-médio, supermeio-médio, peso médio e supermédio.

O panamenho apresenta diversos problemas de saúde desde 2020, quando foi confirmado que estava infectado pela Covid-19 em junho daquele ano e chegou a ser hospitalizado. Porém foi dito que se tratava de uma medida de precaução, pois ele teve um pulmão afetado por um acidente anterior, sofrido na Argentina.

Por que o apelido de ‘Manos de Piedra’?

Durante uma entrevista com o jornalista mexicano de boxe Erika Montoya, Durn-se contou a história de como ele ganhou seu apelido. Foi durante um pequeno evento de boxe que o boxeador foi escolhido depois que um garoto mais velho que ele ficou sem adversário. Havia diferença de peso, então eles enchiam os shorts com pedras, daí o apelido mítico.

“Naquele dia me perguntaram meu peso e tinha uma grande diferença, então eu e meu treinador saímos do local e ele encheu meu short de pedras para que eu fizesse o peso e me deixassem lutar. levantei os braços – como fazem os boxeadores – mas como não tinha cinto, o peso das pedras puxou meu short até os calcanhares. Foi um momento constrangedor, mas foi assim que consegui minha primeira luta”, disse.