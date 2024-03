Estatísticas de Zepeda vs Hughes: Qual o histórico de ambos os lutadores?

William Zepedae do Reino Unido Maxi Hughes se enfrentam no sábado, 16 de março, no The Cosmopolitan of Las Vegas, em luta que servirá de eliminação para brigar pelo título mundial dos leves após Devin Haney renunciou ao título de divisão, abrindo as portas para disputar o campeonato mundial nos órgãos IBF e WBA.

Após sua estreia como boxeador profissional em 2015, o mexicano Zepeda tentará manter seu recorde de invencibilidade no ringue, enquanto Hugo está saindo de uma perda dolorosa e altamente controversa para George Kambosos Jr.

Qual é o histórico de Zepeda e Hughes?

Zepeda nasceu em San Mateo Atenco, mesmo município que abrigou a lenda mundial do boxe Salvador Sanchese ele tem um recorde de invencibilidade em 29 lutas profissionais aos 27 anos.

Ele também tem um histórico notável de vitórias por nocaute, com um total de 25 vitórias não conseguindo percorrer a distância programada, mostrando que o mexicano tem boa força para seguir com o resto de suas habilidades, garantindo que ele é uma perspectiva perigosa.

“Estou animado com este grande desafio que tenho pela frente”, Zepeda disse à mídia antes da luta. “Por estar um passo mais perto de realizar meu sonho de me tornar campeão mundial.”

Enquanto Hugo soma 34 lutas, com 26 vitórias, seis derrotas e dois empates; cinco de suas vitórias foram por nocaute. Ele não tem o mesmo tipo de poder, mas tem tenacidade e velocidade, o que é um contra-ataque mais do que igual se usado corretamente.

O vencedor desta luta enfrentará o vencedor da outra luta eliminatória, na qual o lendário Vasyl Lomachenko e Kambosos Jr. lutará no dia 11 de maio em Perth, Austrália, enquanto o boxe avança para uma mudança.

O canhoto e o britânico passaram na balança na cerimônia de pesagem pré-luta com Zepeda pesando 133,8 libras, enquanto Hugo pesava 134,6 libras, pouco abaixo do limite de 135 libras da categoria.