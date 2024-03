‘Este é um bom lugar para lutar contra alguém’: Jogando golfe com Mike Perry no episódio de estreia de Swing Rounds

Mike Perry é o rosto do Bare Knuckle Fighting Championship, ex-candidato meio-médio do UFC – e agora está enfrentando um novo desafio no jogo de golfe.

No episódio de estreia de Rodadas de balanço, “Platinum” se junta a Mike Heck, do MMA Fighting, no King’s Ridge Golf Club em Clermont, Flórida, enquanto eles se unem para jogar uma disputa de nove buracos para dois homens em um lindo dia de golfe. Antes de sua luta principal contra Thiago Alves no Knucklemania 4 do BKFC, no dia 27 de abril, em Los Angeles, Perry balança os bastões no campo e também discute o que estava procurando em relação a um adversário para sua próxima grande luta, querendo jogar golfe com Jon Jones no futuro, seu oponente dos sonhos no ringue, suas lutas favoritas, sua estrutura salarial especial no BKFC, porque ele era um cara diferente como lutador do UFC e muito mais.

Quão baixo os Mikes atiram? Descubra no episódio de estreia de Rodadas de balanço no vídeo acima. E um agradecimento especial ao King’s Ridge Golf Course por nos permitir filmar.