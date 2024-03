Estrela da ‘Geração V’ Chance Perdomo morto aos 27 anos após acidente de motocicleta

De acordo com O envoltório citando os representantes do ator, Chance morreu em um acidente em que ninguém mais foi ferido – eles não fornecem quaisquer outros detalhes, incluindo onde isso aconteceu, quando ou em que circunstâncias exatas.

No entanto, sua equipe diz… “Sua paixão pelas artes e seu apetite insaciável pela vida foram sentidos por todos que o conheceram, e seu carinho continuará naqueles que ele mais amava. Pedimos que respeitem o desejo de privacidade da família como eles lamentam a perda de seu amado filho e irmão.”

Os produtores de seu último programa, “Gen V”, também emitiram um comunicado, dizendo … “Não conseguimos entender isso. Para aqueles de nós que o conheceram e trabalharam com ele, Chance sempre foi charmoso e sorridente , uma força entusiasta da natureza, um artista incrivelmente talentoso e, mais do que qualquer outra coisa, apenas uma pessoa muito gentil e adorável.”

Chance é talvez mais conhecido por seu trabalho no spin-off de “The Boys”, no qual interpretou Andre Anderson… que tinha poderes magnéticos. Claro, ele também é conhecido por contracenar com Ambrose Spellman Kiernan Shipka em “As Arrepiantes Aventuras de Sabrina”.