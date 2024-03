Estrela da UCLA emite um aviso para Angel Reese antes do confronto com a LSU

Loucura de março tomou o Estados Unidos pela tempestade, enquanto os melhores times de basquete universitário na batalha terrestre pelo campeonato nacional em uma conclusão emocionante para a temporada 2023/24. Esses anos torneio feminino já está entre os mais vistos da história, e vários dos melhores times de toda a chave jogarão em um só lugar neste final de semana.

Carolina do Sul, Iowa, UCLAe LSU todos vão jogar Albany, Nova York começando na noite de sexta-feira, com o confronto marcante do Doce 16 acontecerá no sábado à tarde entre Anjo Reesede Tigres da LSU e Carisma Osbornede Bruins da UCLA. Os Tigres são os atuais campeões, e o Bruins estão entre os melhores times do país há dois anos. Osbornesua estrela, aspira a muito mais do que o reconhecimento como número 2 no torneio – e ela espera Reese está pronto para uma batalha em Arena MVP.

Osborn envia uma mensagem para Reese: Estamos nisso para vencer

Em uma entrevista com ESPNOsborne – um guarda sênior de Moreno Valley, Califórnia. – avisar a LSU antes da semifinal regional de sábado. Depois de perder para a Carolina do Sul nesta fase há uma temporada, Osborne está determinado a levar os Bruins à terra prometida desta vez.

“Nossos companheiros e eu sabíamos que com a experiência que tivemos na temporada anterior, que nesta temporada seríamos capazes de ir até o fim“, disse Osborne.

Osborne é amplamente considerada uma das melhores defensoras do basquete universitário feminino e pode ser uma das 10 primeiras escolhidas no Rascunho da WNBA próximo mês. Ao lado da guarda Arroz Kiki e guarda Lauren Bettseste é o trio que espera frustrar os sonhos da LSU de repetir em Albany – e potencialmente alcançar o Últimos quatro pela primeira vez na história da escola.

“Eu queria vir para a UCLA porque sabia que isso nunca tinha sido feito antes e queria estar em uma escola onde talvez pudesse ser o primeiro a fazer isso acontecer”, disse Osborne sobre chegar a uma semifinal nacional.

Mas Reese, Flau’jae Johnsone Hailey Van Lith eles próprios são um trio formidável, e depois de derrotar Estado do Médio Tennessee no segundo turno – enquanto a UCLA lutava para superar Creighton – os Tigres, apesar de serem os cabeças-de-chave mais baixas, estarão confiantes em avançar para a final regional. Lá, no Elite Oitouma revanche do jogo do campeonato com Caitlin Clarkde Olhos de falcão possivelmente espera.