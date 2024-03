Estrela de ’16 e grávida’ Sean Garinger morre aos 20 anos após acidente de quadriciclo

Sean Garinger de “16 e grávida” morreu após um acidente horrível envolvendo um ATV – e parece que os elementos podem ser os culpados por isso.

A estrela do reality show – que apareceu na 6ª temporada do programa de sucesso da MTV, que foi ao ar durante a pandemia – faleceu no final do mês passado em sua casa na Carolina do Norte durante um trabalho rotineiro de estacionamento… isso de acordo com sua mãe, Maryque falou com O sol.

A descrição do que aconteceu aqui é absolutamente trágica – Mary explica que Sean estava simplesmente movendo um de seus ATVs de uma vaga de estacionamento em sua propriedade para outra para que ela pudesse estacionar seu próprio carro… e enquanto ele dirigia, o o chão abaixo cedeu.

Mary diz que a fundação do terreno foi erodida devido à lama e à chuva – e quando desabou debaixo dele, fez com que o ATV em que ele estava capotasse… com Mary dizendo que ele ficou preso. Ela diz que fez contato com a cabeça dele e esmagou seu crânio.

Ela continua dizendo que tentou pedir ajuda para tirar o ATV dele, mas quando voltou para ver como ele estava… ela disse que percebeu que ele não respondia mais.

Mary conta que ficou deitada ao lado do filho até a chegada de uma ambulância, acrescentando … “Teve uma grande parte do meu coração que morreu com meu filho na quarta-feira. esquerda.”

Sean compartilhou dois filhos pequenos com seu ex, Selena Gutiérrez … que apareceu no programa com ele. Ela não parece ter abordado seu falecimento ainda.

Ele tinha apenas 20 anos.