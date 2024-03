Estrela de ‘Natal com os Kranks’ M. Emmet Walsh morre aos 88 anos

M. Emmet Walsh – que esteve memorável em “Christmas With the Kranks” e “Blade Runner”, entre vários outros filmes – morreu… TMZ confirmou.

Walsh era um veterano em Hollywood e um dos atores mais prolíficos do ramo – tendo acumulado impressionantes 233 créditos de atuação em seu nome, com papéis que remontam aos anos 60, interpretando Jason Randall em um episódio de “The Médicos.”

Seu trabalho na TV é igualmente impressionante … Walsh trabalhou em séries de TV como “Starsky and Hutch”, “Baretta”, “The Rockford Files”, “The Sandy Duncan Show”, “East of Eden”, “Little House on the Prairie”, “The Twilight Zone”, “Unsub”, “The Flash”, “Home Improvement”, “The X-Files”, “NYPD Blue”, “Big Guy e Rusty the Boy Robot”, “Damages”, ” Hora de Aventura” e outros.