Estrela de ‘RHOP’ Karen Huger acusada de DUI em conexão com acidente de carro

Karen Enorme foi acusada de dirigir alcoolizada e atingida por várias outras infrações de trânsito relacionadas ao acidente de carro esta semana … TMZ descobriu.

De acordo com os registros judiciais online, a estrela de ‘Real Housewives of the Potomac’ está enfrentando uma acusação de DUI pelo acidente de terça-feira à noite – o que indica que ela deve comparecer obrigatoriamente ao tribunal para responder por isso. Ela também está enfrentando uma cobrança adicional de DWI aqui.

Existem várias outras supostas infrações pelas quais ela também foi acusada – de acordo com a súmula – que abrangem tudo, desde direção negligente e imprudente até dirigir acima do limite de velocidade e dirigir com registro suspenso. As 6 infrações de trânsito pelas quais ela foi citada não exigem comparecimento ao tribunal… e têm multas que variam de US$ 50 a US$ 510.

Contamos a história… Huger estava dirigindo seu Maserati 2017 na noite de terça-feira em Potomac, Maryland, de uma maneira que a polícia descreveu como agressiva.

Policiais nos disseram Karen atingiu uma mediana e uma placa de faixa de pedestres em um cruzamento antes de continuar e colidir com uma placa de estacionamento fora da estrada. O carro em si ficou muito danificado, mas Karen nos disse que estava bem depois do acidente… que ela atribuiu ao fato de dirigir em um estado superemocional.

Huger disse que foi jantar com uma amiga, onde disse que os dois conversaram sobre alguns assuntos bastante emocionais – incluindo a mãe recentemente falecida de KH – dizendo que isso a deixou chorando enquanto tentava dirigir para casa e ela disse que desviou para evitar um carro vindo diretamente para ela.

Huger notou que recebeu citações, uma das quais ela diz não estar relacionada ao incidente… mas não fez menção de estar embriagada ou presa em seu depoimento para nós. Os policiais também não nos disseram que ela havia sido presa… e não há registro de que ela tenha sido autuada na prisão.

A polícia do condado de Montgomery nos diz que o motivo pelo qual as acusações não foram mencionadas na quarta-feira é porque tudo o que estava disponível na época era um relatório preliminar de colisão – e que um relatório policial teria mais informações. Ainda não obtivemos esse relatório policial… mas claramente, os policiais sentiram que algo criminoso havia acontecido aqui – evidenciado na atualização do tribunal.