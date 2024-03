Estrela de ‘RHOP’ Karen Huger envolvida em acidente de carro, citada pela polícia

Karen Enorme esteve envolvida num acidente assustador esta semana com os agentes a dizer-nos que ela destruiu tanto o carro que já não estava operacional.

Um representante da Polícia do Condado de Montgomery disse ao TMZ … a estrela de ‘Real Housewives of Potomac’ estava dirigindo um Maserati 2017 na noite de terça-feira em Potomac, Maryland, de uma maneira que eles descrevem como agressiva – rápido demais para as condições, dizem.