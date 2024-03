Estrela de ‘Vanderpump Rules’, Lala Kent, compra casa de US $ 3,1 milhões em Los Angeles

Lala Kent tomou a decisão e se tornou a mais recente estrela de “Regras de Vanderpump” a criar raízes no Vale de San Fernando … porque o TMZ descobriu que ela gastou mais de US $ 3 milhões em uma casa nova e deslumbrante.

De acordo com registros imobiliários, obtidos pelo TMZ, Lala fechou o acordo no mês passado… então agora ela está morando em um condomínio fechado com 5 quartos, 3,5 banheiros e 5.109 pés quadrados de área útil.