Estrela de ‘Yellowstone’ diz que foi expulso do avião por se recusar a sentar-se com passageiro mascarado

A estrela de “Yellowstone” compartilhou um vídeo no Instagram onde diz que acabou de ser retirado de um avião depois de contar a alguém – não está claro exatamente quem, mas provavelmente comissários de bordo ou outras pessoas em posições de autoridade na nave – que ele não queria. sente-se ao lado de alguém usando máscara.

Smith – que precisa ser lembrado em que aeroporto está – diz que o expulsaram do avião alegando que ele estava bêbado, mas afirma que só tomou alguns drinques e que não está absolutamente bêbado.

Forrie então chama um grupo desconhecido e sem nome de pessoas por não se levantar e gritar com todos os “touros” ao redor usando uma máscara… e reitera que a máscara no rosto do outro passageiro o deixou desconfortável.