Estrela do Jiu-Jitsu Gabi Garcia volta ao MMA em abril

A lenda do jiu-jitsu Gabi Garcia retornará ao MMA no dia 25 de abril em revanche contra Bárbara Nepomuceno, confirmaram dirigentes do Centurion FC ao MMA Fighting.

O evento será transmitido ao vivo e gratuito pela Caze TV no YouTube.

Garcia (6-0, 1 no contest) lutou pela última vez no MMA em dezembro de 2018, finalizando Nepomuceno com uma chave em pouco menos de três minutos no RIZIN 14. A grappler peso pesado lutou toda a sua carreira no MMA na Ásia, marcando todas as seis vitórias por paralisações.

“O Centurion FC está chegando e com força”, disse o CEO do Centurion FC, Roberto Gallo, ao MMA Fighting. “Ter a Gabi Garcia é um privilégio. Um privilégio que reflete a direção do Centurion FC.”

Garcia voltou às competições de luta livre em 2019 para fazer história no ADCC, conquistando a quarta medalha de ouro. A craque do jiu-jitsu, de 38 anos, também conquistou ouro duplo no Pans da IBJJF daquele ano, vencendo na categoria e no absoluto.

Nepomuceno (0-1), ex-campeão do WGP Kickboxing no Brasil, voltou aos ringues no final de 2022 para vencer uma partida de kickboxing sobre Gabriela Mingorance. Nepomuceno somou mais uma vitória ao seu recorde de kickboxing em abril de 2023, derrotando Bianca Carvalho por decisão.

Assista a primeira luta abaixo.