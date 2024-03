Estrelas da NFL reagem ao discurso choroso de aposentadoria de Jason Kelce: o melhor jogador dos Eagles de todos os tempos

Filadélfia Eagles lenda Jason Kelce anunciou oficialmente sua aposentadoria do NFL na segunda-feira, após 13 temporadas no futebol profissional, e não conseguiu conter as lágrimas durante todo o discurso de quase uma hora.

NFL estrelas como o cornerback dos Eagles Dario Matar, Golfinhos de Miami receptor amplo Monte Tyreek e quarterback agente livre Russel Wilson imediatamente fui ao X (Twitter) para parabenizar o futuro centro do Hall da Fama por uma corrida incrível.

Momento emocionante de Jason Kelce com a esposa Kylie em coletiva de imprensa de aposentadoria

“Parabéns ao meu cara, Jason Kelce”, escreveu Slay. “Carreira incrível.”

Slay incluiu uma hashtag, “Eagles Goat”, defendendo que Kelce é o maior jogador de todos os tempos na história da Filadélfia.

Lendas da NFL prestam homenagem a Jason Kelce

Lendas da NFL como Troy Aikman e JJ Watt também prestaram homenagem a Kelce nas redes sociais, cada um dizendo que foi uma “honra” vê-lo jogar.

“Vá em frente e coloque a jaqueta dourada agora mesmo”, tuitou Watt. “Parabéns pela excelente carreira. É um prazer e uma honra compartilhar a área com você.”

“Parabéns Jason Kelce por uma carreira incrível de 13 anos”, escreveu Aikman. “Muito respeito pela maneira como você fez isso semana após semana, ano após ano. Foi uma honra vê-lo jogar.”