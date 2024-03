Estrelas de ‘Big Brother’ Christmas Abbott e Memphis Garrett se dirigem ao divórcio

Nenhum final de livro de histórias para ex-alunos do “Big Brother” Memphis Garrett dar Abade de Natal … eles não vivem mais sob o mesmo teto e estão caminhando para o divórcio.

Fontes próximas ao casal disseram ao TMZ… Memphis e Christmas se separaram oficialmente na semana passada, quando ela entrou com um pedido de restrição temporária de DV contra Memphis e um juiz concedeu-lhe proteção ordenada pelo tribunal.

Disseram-nos que a infidelidade e a mentira estão no centro da separação… com a sensação de Natal como se Memphis não fosse a pessoa que ela pensava que ele era quando se casou com ele.