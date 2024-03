Eva Mendes explica por que parou de atuar depois de ter filhos com Ryan Gosling

Eva Mendes colocou sua carreira de atriz em segundo plano depois de ter filhos com Ryan Gosling – algo que a deixa feliz… já que ela não tem nenhum problema com ele trazer o bacon para casa.

A atriz conversou com “Today” sobre uma série de coisas em uma entrevista esta semana – e ela abordou sua dinâmica de vida profissional com seu parceiro… com quem ela está há vários anos. Eva e Ryan compartilham duas filhas… uma de 9 e uma de 7 anos.

“Nunca experimentei nada parecido. A maneira como ele trabalha, seu compromisso com seu trabalho, como ele quer fazer tudo da melhor maneira possível – e isso significa fazer com que seus colegas de elenco sejam os melhores possíveis.” pic.twitter.com/HZCxAmVpJv

Ela explica: “Foi quase como um acordo não-verbal do tipo, ‘Ok, ele vai trabalhar e eu vou trabalhar, só vou trabalhar aqui’”. tudo bem com Ryan sendo o ganha-pão da família … e ele certamente está ganhando dinheiro.

Eva elogiou Ryan por sua ética de trabalho – refletindo sobre o tempo que passaram juntos no set durante as filmagens de “The Place Beyond the Pines”.