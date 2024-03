Ex-estrela da MTV Connor Smith é preso por solicitação de criança, termina a caça ao homem que dura um ano

Conor Smith – uma ex-estrela da MTV de “Are You the One?” de 2015. – foi preso na Flórida por supostamente tentar ficar com uma garota menor de idade… encerrando uma caçada humana que durou um ano.

O homem de 33 anos foi preso sob custódia na tarde de quinta-feira, de acordo com um registro de presidiários do condado de Pinellas, Flórida – após relatos de avistamentos dele no Sunshine State.

O ex-concorrente de reality show estava procurado no estado de Illinois desde fevereiro de 2023 … onde o Gabinete do Xerife do Condado de Lake disse que ele interagiu com um detetive disfarçado online durante semanas, pensando que o policial era uma garota de 15 anos.

Ele supostamente enviou fotos e vídeos explícitos de si mesmo – e planejou se encontrar com o garoto fantasma para praticar atos sexuais em fevereiro. 9 … mas quando os policiais se aproximaram para prendê-lo, ele fugiu em sua caminhonete.

No dia seguinte, Lake County obteve um mandado de prisão… sob a acusação de crime de viajar para se encontrar com um menor e de preparar e disseminar material prejudicial. Um juiz também assinou uma fiança de um milhão de dólares caso ele fosse capturado e preso.

Em um desentendimento anterior com a lei, Smith foi preso por uma acusação semelhante em 2021 – isso depois que ele supostamente estuprou uma garota de 16 anos em Indiana.