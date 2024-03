Ex-estrela do futebol universitário mata mãe em tiroteio acidental pensando que ela era uma intrusa

A O ex-jogador de futebol universitário foi preso pela polícia depois que foi alegado que ele matou sua mãe a tiros no fim de semana, confundindo-a com um intruso tentando invadir sua casa.

Jaylen Johnson abriu fogo contra sua mãe quando ela tentou abrir a porta dos fundos de sua casa em Olivette, Missouri, na manhã de quinta-feira, por volta das 7h30, antes de perceber o que ele havia feito.

Segundo seu advogado William GoldsteinLouis Post-Dispatch, o jovem de 25 anos “não parou de chorar” por causa do trágico incidente.

Johnson só manteve uma arma em casa para proteção depois de ter sido assaltado à mão armada, acrescentou seu advogado.

Em comunicado, o Departamento de Polícia de Olivette revelou que Johnson e sua mãe moravam juntas na casa de Huran Drive. A polícia de Olivette disse Jaylenea mãe, que foi nomeada como Mônica McNichols-Johnson56, morreu no local de sua casa.

Enquanto Jaylene ligando imediatamente para o 911 após o tiroteio, Johnsona namorada tentou desesperadamente salvar sua vida. Os paramédicos então prestaram atendimento médico, mas seus esforços foram em vão devido ao ferimento à bala.

O que aconteceu com Jaylen Johnson?

Jaylen Johnson não deve ser confundido com o jogador da NFL Jaylon Johnsonque joga como cornerback no Ursos de Chicagoembora tenham em comum o passado como jogador de futebol universitário.

Johnson, que foi descrito por seu advogado como um “queridinho de criança” com um “futuro brilhante”, enfrenta acusações de homicídio culposo e ação criminosa armada. Os promotores estabeleceram sua fiança em 100.000 dólares.

Segundo policiais e seu advogado, ele está empregado e não tem antecedentes.

O incidente pode reacender o debate sobre as controversas leis sobre armas no Missouri, onde os residentes podem utilizar legalmente armas de fogo com força letal se acreditarem que estão em risco de um ataque, de acordo com a sua lei de “defender a sua posição”.