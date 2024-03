EUuma revelação chocante nas redes sociais, Shanga Forsberg, esposa de Red Bulls de Nova York‘meio-campista proeminente Emil Forsberg, anunciou sua separação iminente. O anúncio veio através de uma extensa postagem no Instagram onde Miçangas acusou o jogador de futebol de negligenciar seus deveres familiares e efetivamente ‘fantasiá-los’ desde sua mudança para os Estados Unidos.

Emil Forsberg, uma aquisição recente da RB Leipzigascendeu rapidamente ao papel de capitania dentro do touros vermelhos‘, ajudando a equipe a um louvável início de 3-1-1 nesta temporada. No entanto, a declaração de Shanga sugere um forte contraste entre o seu sucesso profissional e as responsabilidades pessoais. Ela destacou a falta de comunicação de Forsberg desde a sua mudança para os EUA, fazendo com que ela e os seus dois filhos na Suécia se sentissem isolados e sem apoio.

Expressando seus sentimentos, Miçangas enfatizou a dificuldade de tomar a decisão de se separar depois de quase duas décadas juntos. Apesar de seu amor e apoio duradouros por Forsberg, ela lamentou sentir-se tida como certa e esquecida, citando sua nova vida em Nova York como um catalisador para sua discórdia conjugal.

O casal, que estava junto há 19 anos e se casou em 2016, encontra-se agora numa encruzilhada à medida que se aproxima o processo judicial de divórcio. Embora Forsberg ainda não tenha abordado publicamente a situação, ele continua focado nas suas obrigações profissionais, participando atualmente em funções internacionais com a seleção sueca.

Os Red Bulls e a Federação Sueca não comentam a situação

A organização Red Bulls absteve-se de comentar o assunto, enquanto a Federação Sueca de Futebol optou pelo silêncio em resposta às perguntas dos meios de comunicação. As contribuições de Forsberg em campo, incluindo um gol e uma assistência na atual temporada, contrastam fortemente com a turbulência que se desenrola em sua vida pessoal.

À medida que a situação se desenrola, permanecem questões sobre o impacto no desempenho de Forsberg e a trajetória futura da sua carreira dentro e fora do campo. Para já, o jogador de futebol continua enredado numa complexa teia de obrigações pessoais e profissionais, cuja resolução permanece incerta.