Ex-executor da NHL Chris Simon morto aos 52 anos

Jogador de longa data da NHL Chris Simão – conhecido como um dos atletas mais ferozes e assustadores do gelo – morreu aos 52 anos.

Simon jogou 15 temporadas na National Hockey League, incluindo passagens pelo Colorado Avalanche, Washington Capitals, Chicago Blackhawks, Calgary Flames e New York Islanders, onde foi um temido executor, acumulando mais de 100 lutas e quase 2 mil minutos de penalidade ao longo de sua década. carreira e meia.

A NHL Alumni Association deu a notícia da morte de Simon na terça-feira, dizendo … “Chris nunca teve medo de defender seus companheiros de equipe e desempenhou um papel fundamental no vestiário. Ele era um querido amigo, pai, irmão e filho.”

A carreira profissional de Simon no hóquei começou em 1990, quando o Philadelphia Flyers selecionou o canadense com a 25ª escolha geral no Draft da NHL.