Exes de ‘Love Is Blind’ Jimmy Presnell e Chelsea Blackwell compartilham PDA em boate

Coadjuvantes de “Love Is Blind” Jimmy Presnell dar Chelsea Blackwell estão de volta como casal – ou pelo menos neste fim de semana, com base no vídeo que fizemos deles em uma boate.

Como os fãs do programa de namoro da Netflix sabem, Chelsea e Jimmy terminaram a temporada com o coração partido e muitas lágrimas… já que eles nem chegaram ao altar – mas na noite de sexta-feira em Hollywood, Flórida, parecia que eles estavam dando. outro tiro.

O pessoal da Daer Nightclub, dentro do Hollywood Hard Rock Hotel, nos conta que eles chegaram juntos, e Jimmy ficou com o braço em volta dela a maior parte da noite. O PDA da boate marca o segundo avistamento dos ex-namorados no sul da Flórida.

Como informamos, os fãs sentiram o cheiro de algo cozinhando quando perceberam que Chelsea e Jimmy tinham se postou imagens da mesma tabela Quinta-feira no JB’s on the Beach em Deerfield Beach.

Mesmo que não tenham postado nenhuma foto sua, os detetives das redes sociais juntaram as peças quando ambos mostraram uma garrafa de Corona com fundos correspondentes.

Chelsea – que diz que as pessoas sempre dizem que ela se parece Megan Raposa – mencionou que estava indo para Fort Lauderdale para o casamento de sua melhor amiga. Ela não disse nada sobre a presença de Jimmy, mas pode ser porque a reunião de “Love Is Blind” não vai ao ar até a próxima quarta-feira.