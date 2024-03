Ezekiel Elliot, os interesses do Dallas se alinhando mais uma vez, ele vai voltar para os Cowboys como agente livre?

TA dívida do Dallas Cowboys para com seus fãs é retornar à glória do Super Bowl, então eles estão supostamente dispostos a receber um de seus notáveis ​​running backs na última década, Ezekiel Elliott.

Ezekiel Elliot e Dak Prescotts têm ótima química de jogo

Dak Prescott’s comemora ano novo com churrasco

Como graduado em Universidade Estadual de OhioZeke Elliott chegou aos Cowboys após ser convocado em 2016. Em seus primeiros anos, Elliott acumulou 1.631 jardas em 2016 e 1.434 jardas em 2018sendo um dos parceiros preferidos para Dak Prescott.

Depois de seis anos em Arlington Elliott foi liberado para assinar um contrato de um ano com o New England Patriots um time em reconstrução após a saída de Tom Brady. Elliott viu ação em todas as 17 temporadas regulares dos Patriots jogos, mas suas contribuições para o ataque não pesaram tanto para o time da Nova Inglaterra como em Dallas.

Um dos filhos pródigos está voltando para casa?

Depois de um ano no Patriots, Elliott voltou a ser agente livre na NFL, e o running back começou a ouvir ofertas, algo que interessou ao Dallas Cowboysque segundo reportagens da ESPN e NBC Sports, tanto o jogador quanto a gestão dos Cowboys estão abertos a um primeiro encontro.

Um dos elementos que chamou a atenção do Dallas foi a produtividade de Elliott nos últimos cinco jogos da temporada regular, o Estado de Ohio graduado trabalhou horas extras, devido a Lesão de Rhamondre Stevenson, que sofreu uma torção no tornozelo após uma queda no quadril, o que o impediu de terminar a temporada.

Durante a temporada com os Pats Elliott correu 464 jardas e marcou três touchdowns, no entanto, os esforços de Zeke não foram suficientes para evitar a eliminação dos Pats na temporada regular da campanha de 2023 da NFL.