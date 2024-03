Facebook e Instagram fora do ar: Elon Musk zomba de Meta com postagem sarcástica no X

AEmbora todos os aplicativos Meta pareçam estar fora do ar, felizmente existem outras plataformas de mídia social que as pessoas podem usar e que ainda estão funcionando. Interrupções foram relatadas em outras plataformas de mídia social, como Youtube, TikTok, Gmail e até X, mas os casos são isolados. Para a maioria, todas essas outras plataformas parecem estar funcionando bem. No meio de toda a turbulência que isto causou em todo o mundo, Elon Musk já está a zombar da concorrência com um tweet sarcástico onde aponta claramente para Mark Zuckerberg. Isso nada mais é do que perpetuar a rivalidade sem fim entre os dois magnatas da tecnologia, que só ficou mais forte quando Musk comprou o Twitter.

O que Elon Musk disse em meio às interrupções do Meta?

Sabemos que Elon Musk adora um bom tweet sarcástico ou um meme, não é segredo que ele também não gosta de Mark Zuckerberg por vários motivos. Com isso em mente, o proprietário do X utilizou sua própria plataforma para tirar sarro da situação e lembrar a todos os usuários que o X e seus servidores estão funcionando bem. Embora tenha havido um claro aumento no tráfego no último ano, o X tem estado razoavelmente ativo e funcionando bem durante esse período. Depois que a notícia foi divulgada, Elon Musk escreveu seu tweet sarcástico e depois seguiu com um de seus memes habituais para ilustrar em uma postagem diferente. Ele escreveu: “Se você está lendo este post é porque nossos servidores estão funcionando”.

O próprio perfil da plataforma X também escreveu que sabia exatamente por que tantas pessoas estavam logadas no site. Fazendo uma referência clara ao aumento do tráfego depois que todos os usuários do Instagram e do Facebook perceberam que não conseguiam acessar seus aplicativos. Por enquanto, todos os aplicativos Meta permanecem inativos enquanto as equipes estão trabalhando para colocá-los novamente em funcionamento.