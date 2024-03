Faixa de música recém-lançada de Lara Trump torrada por DNC com AI Diss Track

Lara Trumpestá tentando fundir seu emprego real com o emprego dos seus sonhos – é por isso que ela gravou uma música com carga política, e os democratas estão rapidamente revidando com uma faixa dissimulada!

Ouça a nova música, “Party’s Fallin’ Down”… que torra Donald Trumpà nora por seu início difícil à frente do Comitê Nacional Republicano. Disseram-nos que a música pop animada foi gerada através do Suno AI, mas não foi modelada a partir de nenhuma música ou artista em particular.

Uma coisinha com que me diverti durante o inverno ☺️🎹🎶 (e mais algumas também que guardarei para uma data futura, especialmente para meus fãs YUGE na mídia liberal 😜) link de pré-save abaixo. Oficialmente disponível à meia-noite desta noite! 🙌🏽https://t.co/ll09EN3X9l pic.twitter.com/ltREDIybqW -Lara Trump (@LaraLeaTrump) 29 de março de 2024

A faixa do Comitê Nacional Democrata é notavelmente diferente do hino de Lara, “Anything Is Possible”. Lembre-se, Lara lançou aquela balada na quinta-feira, cantando letras sobre ter fé em meio às dificuldades.

Naturalmente, os Dems atiraram bastante em Lara, com o refrão afirmando notavelmente … “Oh Lara, Lara, o que você fez? A festa está desmoronando, não é mais divertido. Oh Lara, Lara, você não pode isso. A liderança está afundando o Partido Republicano de Trump.”



FWIW, é um verdadeiro verme de ouvido.

ICYMI, Lara foi eleita co-presidente do RNC no início de março – após a ex-presidente Ronna McDaniel renunciou em meio ao apelo do ex-prez Trump por uma nova liderança. Lara serve ao lado Michael Whatleyo ex-presidente do Partido Republicano da Carolina do Norte.

