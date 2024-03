Fãs de Beyoncé especulando sobre a era do rock depois que ela arrasou com tainha

Beyoncé com certeza sabe como nos manter alerta… com seu single country, “Texas Hold ‘Em”, já no topo das paradas, os fãs agora estão convencidos de que ela está se preparando para atacar mais um gênero musical.

A especulação começou com Beyoncé balançando uma tainha para o Essência história de capa enquanto promove sua nova linha de cuidados com os cabelos, Cécred, e os fãs estão interpretando isso como um sinal de que a cantora está pronta para cantar alguns hinos de rock para “Act III” – mesmo antes do lançamento do álbum “Act II”, com tema country.

“Sempre quis um corte assimétrico nos anos 90, mas minha mãe não deixava. Então, estou me divertindo muito nesta sessão de fotos”, diz ele @beyoncé. Isso é #Beyoncé para CR24 Audacioso! Encomende agora nossa edição primavera/verão 2024 https://t.co/IAmQDTVyrb pic.twitter.com/Jqj6eUNRzg – LIVRO DE MODA CR (@CRFASHIONBOOK) 29 de fevereiro de 2024

O Beyhive está entusiasmado com sua potencial era do rock… alguns declarando que estão prontos para se soltar e experimentar seu primeiro show de rock, tudo graças ao Queen B.

Outros até deram a ela o novo apelido cativante de “Rockyoncé”. Agora isso tem algo a ver!

Claro, com toda a emoção no ar, é fácil ignorar o fato de que ela pode estar apenas usando a tainha ousada para promover sua nova linha de cuidados com os cabelos.

Na verdade, ela até conta à publicação que sempre quis um corte assimétrico crescendo nos anos 90, mas sua mãe não deixou… então ela estava se divertindo muito, finalmente arrasando durante as filmagens.

Mas nem é preciso dizer… se o sucesso da incursão de Beyoncé no country é alguma indicação, então seu pivô no gênero rock também está destinado a ser um triunfo.



IYDK, o lançamento do Act II ainda está a algumas semanas de distância, mas “Texas Hold ‘Em” já alcançou o primeiro lugar no Hot Country da Billboard – e já ganhou elogios do ícone do país Dolly Parton ela mesma. Principal!