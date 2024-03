Fãs de futebol dos EUA e do México se envolvem em brigas violentas nas arquibancadas na final da CONCACAF

Reproduzir conteúdo de vídeo





Uma violenta briga estourou nas arquibancadas durante o jogo EUA vs. Jogo de futebol no México no domingo à noite – com torcedores jogando feno a torto e a direito… e a cena selvagem foi toda capturada em vídeo.

Aconteceu em algum momento durante a vitória dos Estados Unidos por 2 a 0 na final da Liga das Nações da CONCACAF, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas… quando os torcedores do time mexicano claramente estavam fartos de um torcedor exultante dos EUA.

Confira a filmagem… enquanto o homem vestido de vermelho, branco e azul torcia por seu time – um torcedor do time mexicano tentava dar um soco no rosto dele.



Reproduzir conteúdo de vídeo





O inferno então começou … quando várias pessoas entraram na briga para tentar acertar alguns socos.

A luta durou cerca de 30 segundos… com pelo menos quatro pessoas se dando as mãos. Durante a confusão, outras pessoas no estádio atiraram suas bebidas nos combatentes.

Felizmente, a confusão terminou quando o apoiante dos EUA foi empurrado para uma fila de cadeiras.

Não está claro se alguém foi preso – mas não foi a primeira vez durante a noite que os torcedores se comportaram mal… já que a partida teve que ser interrompida várias vezes devido aos torcedores entoarem linguagem homofóbica.

A CONCACAF divulgou um comunicado na noite de domingo condenando as ações… dizendo: “É extremamente decepcionante que este assunto continue a ser um problema em algumas partidas.”

“Continuaremos a pedir aos adeptos que apoiem as suas equipas de forma positiva e com respeito pelos adversários e por todos os participantes no jogo.”