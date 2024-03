Fãs de Taylor Swift em Los Angeles causam terremoto durante show do SoFi ‘Eras’

Um sismólogo Gabrielle Tepp – que supervisionou este estudo – diz que os dados mostram que seu estudo foi realizado em agosto. O concerto “Eras” do dia 5, que contou com mais de 70 mil fãs, registou uma notável atividade sísmica.

Tepp e companhia. monitorou cada música de seu longo set list com estações remotas que estavam a 9 quilômetros do estádio e ele diz que seus registros mostram que a performance dela de “Shake It Off” atingiu o ponto mais alto durante a noite, com uma magnitude de pico de 0,851 .