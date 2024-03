Fãs dos Cowboys zombam do proprietário Jerry Jones por seus rabiscos durante entrevista à mídia

Dallas Cowboys proprietário Jerry Jones se tornou viral após a entrevista à mídia de domingo para os rabiscos em seu bloco de notas, que mais pareciam rabiscos, dos quais os fãs mais tarde zombaram com intermináveis ​​​​memes nas redes sociais.

Jones, 81 anos, é conhecido por falar constantemente com a imprensa, então suas palavras raramente são o motivo pelo qual ele aparece nas manchetes. Desta vez, os fãs tiveram uma visão dos bastidores do cérebro do proprietário, mas não puderam perder a oportunidade de zombar dele.

Dallas está entre os poucos times da liga que fizeram movimentos mínimos durante o free agency, apesar de Jones ter dito que eles estavam “all in” após a eliminação na temporada passada para o Green Bay Packers.

Agora está claro que Jones quis dizer que eles continuariam com seu grupo principal de rapazes. Ele também aparentemente ainda está em “Super Bowl ou busto” modo.

Jerry Jones diz que Dak Prescott vencerá o Super Bowl

Jones disse ao escritor beat dos Cowboys David Mooreque trabalha para Notícias da manhã de Dallasque ele acredita Dak Prescott é um dos quarterbacks que em breve vencerá seu primeiro Super Bowl.

“Acho que há um punhado ou mais de quarterbacks jogando que não ganharam um Super Bowl e que ganharão um Super Bowl”, disse Jones. “Acho que Dak é um deles. Estou firme nisso. Ele é um dos que podem.”

Precott, 30 anos, está atualmente em negociações contratuais com a franquia e poderá receber uma grande prorrogação mais cedo ou mais tarde. CeeDee Cordeiro e Micah Parsons há outros dois jogadores que Jones deseja pagar generosamente.