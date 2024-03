Fãs dos Jets preocupados com a perigosa façanha do craque se tornando viral

Pdeitado para o Jatos de Nova York pode ser uma experiência estressante. O Jatos não chegaram aos playoffs nesta década, apesar de geralmente enfrentarem grandes expectativas – que dispararam em 2023 depois Nova Iorque fez uma negociação de grande sucesso para o quarterback Aaron Rodgers. Mas uma lesão no tendão de Aquiles com apenas quatro jogadas de campanha terminou Rodgers‘temporada e enviou o Jatos em espiral – tornando 2024 uma das temporadas mais importantes da história da franquia, que busca retornar à pós-temporada após uma ausência de 13 anos.

No entanto, alguns torcedores têm novas preocupações sobre o bem-estar de outra estrela ofensiva dos Jets. Amplo receptor Garrett Wilson esta semana foi fotografado fazendo um gesto ofensivo em um local perigoso, deixando muitos se perguntando o que o ex-top 10 está pensando.

O que Wilson estava fazendo?

Em uma foto viral, Wilson é visto sentado na beira de um prédio alto em Austin, Texas – onde cursou o ensino médio – e mostrando o dedo médio para quem estava tirando a foto. Porém, Wilson tem um largo sorriso no rosto, mostrando que seu “mostrador de pássaro” para o fotógrafo é um gesto de brincadeira.

Wilson sofreu uma temporada infeliz em 2023, embora tenha permanecido produtivo com Rodgers arquivado. O antigo Estado de Ohio destaque e Novato Ofensivo do Ano registrou 95 recepções para 1.042 jardas e três touchdowns, mas ficou infeliz ao longo da temporada, atacando a grama do MetLife Stadium dos Jets e gritando com o quarterback Zach Wilson durante uma derrota no início da temporada para o Patriotas da Nova Inglaterra.

Mas com Rodgers voltando à saúde e os Jets acrescentando ajuda no ataque – notavelmente, na forma de wide receiver de agente livre Mike Williams – pode-se argumentar que Wilson deveria estar cantando uma música mais feliz, levando a alguma confusão sobre o verdadeiro significado da foto viral.

Fãs de futebol preocupados

Um fã respondendo à publicação da foto de Wilson no X (anteriormente Twitter) disse que a manobra arriscada é emblemática de alguém que “joga nos Jets”, indicativo do humor negro com que muitos saudaram a foto.

Outro – provavelmente um fã sofredor de Gang Green – disse nas redes sociais que se Wilson caísse daquela borda, sua “vida acabaria”.

Resta saber se Wilson aborda a controvérsia latente ou simplesmente deixa a Internet se divertir. Mas o jovem recebedor pode querer ser um pouco mais cuidadoso no futuro.