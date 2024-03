Fãs preocupados após o anúncio do retorno do Tiger Woods Masters

Tiger WoodsO retorno de Bennett ao Masters despertou entusiasmo e ceticismo entre os fãs do golfe. Apesar de seu status lendário no esporte, persistem preocupações sobre sua capacidade de suportar as demandas físicas de Augusta Nacional.

As recentes lutas de Woods contra lesões, incluindo um acidente quase fatal em 2021, levantaram dúvidas sobre sua capacidade de competir no mais alto nível profissional. golfe.

Tiger Woods: ‘Estou sem dores e não quero parar de jogar nunca’LAPRESSE

Embora Woods tenha feito esforços para retornar ao jogo, suas aparições foram prejudicadas por desistências devido a problemas de saúde. Os fãs expressam incerteza sobre sua participação no Masters, com alguns sugerindo que ele pode não completar o torneio.

“Por favor, ele não pode jogar uma rodada completa e todos sabem disso, exceto ele”, escreveu um fã. “Tiger deixou alguém ter sua vaga com chance de realmente competir e terminar todos os 4 dias.”

Outro acrescentou: “Ele disse que iria jogar um evento por mês este ano. Tudo o que ele fez foi WD do Genesis.

Retirou-se devido a um problema no tornozelo na temporada passada

Depois de competir no Masters no ano passado, Woods teve que desistir devido a dores no tornozelo e posteriormente foi submetido a uma cirurgia de fascite plantar.

Esta cirurgia levou a uma ausência de oito meses do mundo do golfe profissional. Ao retornar, Woods participou do Campeonato PNC de 2023 e o Desafio Mundial Heroico. Ele então se comprometeu a jogar um torneio por mês, mas não conseguiu cumprir essa promessa.

As críticas também foram dirigidas aos organizadores por incluírem Bosque em campo, em detrimento de jogadores mais jovens e mais competitivos.

Em meio ao ceticismo, permanece um vislumbre de esperança para Woods desafiar as probabilidades, como fez em sua vitória triunfante no Masters de 2019. O mundo do golfe espera ansiosamente para ver se Woods conseguirá mais uma vez superar as adversidades e recuperar a glória em Augusta.