Fashionista lendária e designer Iris Apfel morre aos 102 anos

Ícone da moda Iris Apfel – famosa por suas roupas peculiares e looks únicos – morreu.

O ícone do estilo faleceu sexta-feira em sua casa em Palm Beach, Flórida… de acordo com seus representantes. A causa oficial da morte não foi anunciada – mas presume-se que ela morreu de velhice por causas naturais.

Socialite de Nova York, Iris se tornou um ícone da moda nos anos 80 e 90… chamando-se carinhosamente de “estrela geriátrica”. O estilo de Iris era uma mistura eclética… combinando alta costura, looks vintage de inspiração hippie, estilos boêmios e cores super vivas.

Irish era uma presença constante no cenário da moda, muitas vezes esfregando cotovelos com celebridades em grandes eventos… usando seus óculos circulares, sua marca registrada. Ela também esteve sempre presente e sempre relevante… considerada uma das mulheres mais fotografadas da história da moda.

Hilfiger acrescenta… “Ela teve um efeito incrível em tantas pessoas com seu enorme coração e toque mágico com todos que conhece. Ela ficará para a história como inovadora e líder no mundo dos têxteis, estilo e inovação! “