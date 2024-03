Fat Joe modera painel de justiça criminal com a vice-presidente Kamala Harris

Joe gordoestá acotovelando-se com alguns dos principais políticos do país… especificamente o vice-presidente Kamala Harris – e ele também está compartilhando suas soluções para alguns dos maiores problemas do país.

O rapper sincero se encontrou com o vice-presidente na tarde de sexta-feira e liderou um painel sobre a reforma da justiça criminal com a participação do governador de Kentucky. Andy Beshear dar Diretor do Escritório de Engajamento Público da Casa Branca Steve Benjamim.

A conversa – que contou com alguns outros proeminentes defensores da justiça criminal e três destinatários de indultos relacionados à maconha – durou cerca de uma hora e contou com muitas anedotas pessoais dos perdoados.

Disseram-nos que Fat Joe expressou sua gratidão pela forma como sua jornada através do hip hop o levou a um relacionamento próximo com o vice-presidente – que ele aparentemente conheceu através de seu grupo de reforma da saúde, Power To The Patient.

A propósito… fomos informados de que Joe realmente sentou-se para uma conversa privada com Kamala, onde os dois conversaram sobre saúde e outras questões importantes para Joe.

Harris não é o único executivo com quem Joe conversou nos últimos dias… o rapper criado no Bronx também conversou com o presidente Joe Biden ele mesmo – seguindo o Prez Endereço SOTUque tirou algumas fotos Donald Trump.

Fontes nos disseram que membros de ambos os partidos queriam um pedaço de Fat Joe depois que ele enxugou Biden… com representantes de ambos os lados do corredor correndo até o homem para pedir um autógrafo.

Fat Joe está trabalhando na defesa de direitos há algum tempo… e nós até conversamos com ele sobre o Poder para os Pacientes no “TMZ Live” em janeiro.



