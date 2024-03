Filho do chefe Andy Reid cumprirá o resto de sua sentença de prisão DIU em prisão domiciliar

KO filho de Andy Reid, do chefe da cidade, Britt Reid, foi condenado à prisão depois de bater um carro enquanto dirigia alcoolizado durante o Super Bowl de Chiefs x Buccaneers em 2021. Na sexta Governador do Missouri, Mike Parson concedeu a Reid a oportunidade de cumprir a sentença restante de 3 anos em prisão domiciliar.

Antes da decisão de Parsons, Reid cumpria pena de um ano e meio de prisão

Patrick Mahomes revela seu treinamento intensivo para evitar lesões durante a temporada da NFLInstagram

Uma pessoa do gabinete do governador Parson afirmou que “Reid completou seu programa de tratamento para abuso de álcool e cumpriu mais pena de prisão do que a maioria dos indivíduos condenados por crimes semelhantes..”

Em 2021, Reid caiu a 83,9 MPH em uma zona de 65 MPH, de acordo com as autoridades, ele também teve um leitura de álcool de 0,113 duas horas após a colisão, onde ele bateu sua caminhonete na traseira de um carro onde uma menina de 5 anos chamada Ariel Young sofreu lesões cerebrais que mudaram sua vida.

Imagens da Dashcam mostraram Reid no local do acidente enquanto ele usava máscara e moletom dos Chiefs. Após o acidente, Reid foi demitido da franquia NFL de Kansas City e ficou afastado da liga até o final de novembro de 2022, quando foi condenado à prisão.

A sentença de Reid terminará em 31 de outubro de 2025

Enquanto cumpre a pena restante em prisão domiciliar, Reid terá que seguir regras rígidas, incluindo trabalhar pelo menos 30 horas por semanafazendo testes aleatórios de drogas e participando de atividades de serviço comunitário.

Família de Ariel Young divulgou um comunicado sobre a decisão do governador de permitir que Reid cumprisse sua pena em prisão domiciliar e questionou a decisão de Mike Parson do Missouri “O que há de diferente entre este réu criminal e todos os outros réus criminais no estado de Missouri?“