Filme ‘Eras’ de Taylor Swift será promovido para letreiro de Hollywood

Taylor Swift e o letreiro de Hollywood será o mesmo esta semana, antes de sua grande estreia na Disney + – e os vizinhos estão chateados com isso… TMZ descobriu.

Moradores que moram perto do famoso marco perto de Griffith Park, em Los Angeles, estão em pé de guerra com uma produção que vem crescendo durante toda a semana – que está programada para filmar algo grande na quarta-feira… isso de acordo com o aviso de autorização de filme que os vizinhos receberam .

O TMZ obteve uma cópia de um desses avisos de permissão – que, aliás, confirmamos que a polícia também está em posse, com os policiais sendo avisados ​​​​de que as filmagens acontecerão amanhã na placa de H’wood – e explica claramente o que está acontecendo.

Confira você mesmo o aviso… diz que eles estarão filmando para “Disney + TS” e acontecerá ao longo da Mulholland Highway – logo abaixo do próprio letreiro de Hollywood. A preparação para as filmagens acontecerá durante todo o dia de terça-feira, e as câmeras estão programadas para rodar durante todo o dia de quarta-feira.

Na quinta-feira… é quando a produção trabalhará para desmontar tudo e limpar – e é por isso que nos disseram que os vizinhos por lá estão furiosos com tudo isso.

Disseram-nos que os residentes nas proximidades acham que isso é uma monstruosidade enorme, e não apenas isso – mas está criando um monte de tráfego de pedestres e tumulto que está perturbando sua paz e modo de vida. Disseram-nos que tem havido muita comunicação interna entre diferentes associações nacionais e outras organizações… e digamos apenas que as pessoas não estão satisfeitas com a presença de Taylor.

Infelizmente, o show continuará… e como você pode ver, também haverá algumas fotografias aéreas. Disseram-nos que se espera que drones estejam na mistura… possivelmente muitos deles.

É claro que essa apresentação aconteceria um dia antes do lançamento do filme-concerto da turnê “Eras” de Taylor no Disney + – embora seja um lançamento da “Versão de Taylor”, com 4 músicas extras.

A Disney está se esforçando muito para esse lançamento – e você deve imaginar que eles estão felizes por ser a empresa em que Taylor decidiu lançar seu filme … porque foi um grande sucesso nos cinemas.

Faz sentido que eles estejam fazendo algo grande e chamativo para promovê-lo ainda mais.

Nada como Taylor cantando com todo o coração em uma das atrações mais icônicas da América, e possivelmente de toda a história. Mal posso esperar para ver o que ela fará… falta apenas um dia para o show.