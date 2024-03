Filme “Ghostbusters” esquenta bilheteria e pode estar prestes a ser abandonado

“Ghostbusters: Frozen Empire” disparou nas bilheterias neste fim de semana, e toda a franquia ultrapassou um marco impressionante… mas alguns estão dizendo que os produtores não deveriam contar seus fantasmas antes que eles se materializem.

Segundo relatos, ‘Ghostbusters’ deverá arrecadar US$ 45,2 milhões em seu fim de semana de estreia no mercado interno – ocupando o primeiro lugar por uma ampla margem sobre alguns campeões do teatro.

Enquanto isso, o filme teve um início medíocre internacionalmente… levando para casa apenas US$ 16,1 milhões em 25 mercados globais – ainda assim, o suficiente para um impressionante total de US$ 61 milhões no fim de semana de estreia.

‘GFE’ lutou contra “Duna: Parte Dois” e “Kung Fu Panda 4” pelo primeiro lugar esta semana – embora alguns estejam apontando certos indicadores de que o filme pode estar caminhando para uma queda massiva no próximo fim de semana.

Por um lado, ‘Frozen Empire’ está apenas ligeiramente superando o último filme da franquia – “Ghostbusters: Afterlife” – em cerca de US$ 1 milhão no mercado interno… e esse custou significativamente menos para ser feito, com relatos dizendo que custou US$ 75 milhões. ao orçamento de US$ 100 milhões do novo filme.

E “Ghostbusters: Frozen Empire” tem uma competição poderosa nas bilheterias do próximo fim de semana – com as forças combinadas de Godzilla e King Kong programadas para estrear.

Aliás… os críticos e o público têm opiniões muito diferentes sobre o filme. Tem uma pontuação de crítica de 43% no Rotten Tomatoes, mas uma pontuação de audiência de 84%. Então, talvez não seja uma obra-prima cinematográfica, mas provavelmente um passeio muito divertido!