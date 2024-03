Fim do Programa de Conectividade Acessível: Quanto aumentará sua conta quando o programa terminar?

Kconhecido como o Programa de conectividade acessível, este é o programa que mantém 23 milhões de lares americanos com conexão à internet. Este mesmo programa está atualmente a ficar sem dinheiro e o plano para o reembolsar está atrasado. Há muitos estados que são afetados por esse problema e as pessoas querem saber se os fundos acabarão, quanto aumentará sua conta de internet quando isso acontecer. Embora estejam a ser feitos esforços para evitar que isto aconteça e manter o programa em funcionamento, há uma forte probabilidade de Abril ser o último mês em que estes 23 milhões de agregados familiares do país beneficiarão deste programa. Vamos falar de números e de quanto você pode esperar que esse programa aumente.

O Programa de conectividade acessível é dirigido aos cidadãos mais vulneráveis ​​e de baixa renda, FOTO beneficiários de alimentos, vivem em algum tipo de situação de sem-abrigo, são vítimas de violência doméstica ou são veteranos. Quando foi lançado durante a COVID, este programa proporcionou um benefício de 30 dólares por mês para acesso à Internet de alta velocidade para esses cidadãos. As empresas envolvidas neste programa são AT&T, Astound, Frontier, Mediacom e XFinity. Todos eles são provedores de Internet baratos e concordaram em ajudar os americanos necessitados por meio deste programa.

Quanto aumentará minha conta de internet em maio?

Supondo que o Programa de Conectividade Acessível não seja renovado, a quantidade de dinheiro que sua internet aumentará depende estritamente do provedor de internet que você tem em sua casa. Para saber com certeza quanto você vai pagar a mais, é preciso consultar isso com cada empresa. Atualmente, o provedor de internet mais acessível é a AT&T Fiber. Na maioria dos casos, sua conta ficará US$ 30 mais cara no mês de maio.