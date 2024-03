Flau’Jae Johnson, da LSU, é empurrado para o chão em uma luta selvagem no jogo do campeonato SEC

Estrela do basquete feminino da LSU Flau’jae Johnson foi jogado no chão durante uma luta violenta no SEC Championship Game no domingo.

O empurrão aconteceu faltando cerca de 2 minutos para o final da derrota dos Tigers por 79-72 para a Carolina do Sul em Greenville … depois que Johnson se envolveu com o guarda Gamecocks MiLaysia Fulwiley.

Você pode ver no vídeo da transmissão do jogo que após a jogada física na quadra, Johnson cutucou Ashlyn Watkins no caminho de volta para seu banco. Isso motivou Camila Cardoso entrar no conflito e colocar as mãos em Johnson.

Depois que o guarda da LSU caiu no chão, o inferno começou… enquanto jogadores de ambos os times corriam para o chão. A certa altura, um homem identificado na transmissão do jogo como o irmão de Johnson até se envolveu… saltando por cima da mesa do marcador para ver a ação de perto.

O irmão da superestrela da LSU Flau’jae Johnson é levado ALGEMAS depois de invadir a quadra para proteger sua irmã em uma luta feia durante o jogo do campeonato SEC contra a Carolina do Sul pic.twitter.com/lDLzQ1mpjW – SHO’NUFF (@IAMSHO_NUFF) 11 de março de 2024

@IAMSHO_NUFF

Felizmente, as cabeças mais frias prevaleceram e os dois times retornaram aos seus extremos da quadra sem muitos problemas.

Seis jogadores no total – incluindo Cardoso – foram expulsos do confronto. O irmão de Johnson, entretanto, foi levado para fora do tribunal algemado, mas um porta-voz da LSU disse O Advogado ele não foi preso.

Cardoso – que agora pode ser forçado a perder algum tempo do torneio da NCAA devido ao seu papel na briga – pediu desculpas por tudo em um post no X após o jogo.

“Meu comportamento não representava quem eu sou como pessoa ou o programa da Carolina do Sul”, escreveu ela, “e lamento profundamente qualquer desconforto ou inconveniência que possa ter causado”.

Quanto a onde Angel Reese esteve durante toda a mixagem, ela escreveu em um post em sua própria página X: “Como uma pessoa no meu STATUS, às vezes você tem que se afastar de certas situações”.

Assista Angel Reese quando a LSU vs. Ocorre corpo a corpo na Carolina do Sul. Ela disse, não tenho tempo!!! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/UQCdxubvLy – Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) 10 de março de 2024

@EmmanuelAcho

“Veja bem”, acrescentou ela, “na jogada anterior, eu torci o tornozelo DE NOVO e já estava caminhando para o banco. “