Flea do Red Hot Chili Peppers relista sua casa na área de Los Angeles por pouco menos de US$ 7 milhões

Pulga está tentando obter um lucro de quase US $ 3 milhões em sua casa na área de Los Angeles depois de listá-la por um preço alto… TMZ descobriu.

O membro fundador do Red Hot Chili Peppers colocou sua propriedade em SoCal de volta à venda na terça-feira – pedindo US$ 6,997 milhões pela residência. Lembre-se, o baixista conquistou pela primeira vez a propriedade de mais de cinco acres em 2018 por US$ 4,25 milhões. Ele já tentou descarregá-lo em 2022.