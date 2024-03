Fletcher Cox segue o exemplo de Jason Kelce e anuncia aposentadoria enquanto os Eagles perdem outra estrela

EUuma temporada marcada por despedidas marcantes, o Filadélfia Eagles receberam outro golpe significativo como robusto defensivo Fletcher Cox se junta às fileiras dos aposentados. Embora a sua partida possa não ecoar a fanfarra de Jason Kelce aposentadoria recente, inegavelmente deixa um vazio no Águias‘lista.

Cox acessou as redes sociais no domingo para anunciar sua aposentadoria, pontuando uma notável carreira de 12 anos passada inteiramente com o Águias. Seis vezes jogador do Pro Bowl e pedra angular da defesa do time, CoxA decisão repercute através Filadélfiacomunidade de futebol.

O membro da equipe All-Decade de 2010 foi fundamental na Águias‘histórico Super arcoTriunfo em 2017, contribuindo com sua habilidade na linha defensiva. Selecionado como a 12ª escolha geral no Draft da NFL de 2012 Cox provou seu valor ano após ano, acumulando impressionantes 70 sacks e ganhando vários elogios, incluindo uma cobiçada indicação ao All-Pro do time principal em 2015.

Os Eagles precisarão encontrar reforços

A aposentadoria de Cox vem logo após Kelcesaída da linha ofensiva, deixando o Águias lutando com a perda de dois pilares de seu sucesso na última década. Sua ausência representa um desafio significativo para um time que já se recupera de um final de temporada tumultuado e de uma derrota preocupante nos playoffs nas mãos do Bucaneiros de Tampa Bay.

Enquanto o Águias enfrentar a difícil tarefa de reagrupamento e reconstrução, CoxA partida de Jasper deixa um vazio gritante que não será preenchido facilmente. Com os ecos de suas conquistas ressoando nos anais da história dos Eagles, o time deve agora traçar um rumo em um cenário alterado pela saída de dois de seus jogadores mais ilustres.