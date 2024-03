Floyd Mayweather continua turnê mundial e promete realizar luta de exibição na Índia

Floyd Mayweather, o invicto campeão de boxe, embarcou em uma nova missão além do ringue de boxe que o levou para Índia.

Floyd Mayweather ameaçou como um ‘Deus’ na Índia após anúncio de grandes empresas

Mayweather abraçando a cultura indiana

Determinado a espalhar a mensagem de saúde e boa forma em todo o mundo, Mayweather fez sua primeira viagem à Índia, marcando um marco significativo em seus empreendimentos.

Acompanhado por O time dinheiro e seu parceiro de negócios, Jas MathurCEO da Limitless X, visita de Mayweather a Bombaim em Meados de março foi mais do que apenas uma escapadela turística.

“Parei na Índia com meu parceiro de negócios Jas Mathur para inspirar, capacitar e apresentar o Limitless X, como uma marca líder em saúde e bem-estar”, Mayweather disse.

Durante sua visita, Mayweather mergulhou na rica tapeçaria da cultura indiana.

De conhecer a realeza do boxe como Maria Kom para buscar bênçãos no reverenciado Templo Shree Siddhivinayakas interações de Mayweather ressoaram profundamente com as pessoas e tradições de Índia.

Para além das atrações turísticas superficiais, a presença de Mayweather simbolizava uma ligação mais profunda e um interesse genuíno pelo país.

Mayweather olha para a Índia para uma possível luta de exibição

Mayweather colaboração com X ilimitado sublinha o seu compromisso com a promoção da saúde e do bem-estar na Índia.

Reconhecendo a vasta população e a entusiasta base de fãs do país, Mayweather expressou seu desejo de aumentar a conscientização sobre as questões de saúde predominantes entre os indianos.

Sua parceria com Jas Mathur significa um esforço estratégico para alavancar sua influência em prol de uma causa nobre.

Enquanto na Índia, Mayweather lançou uma bomba ao revelar sua intenção de organizar uma luta de exibição no país.

Expressando seu entusiasmo em interagir com seus fãs indianos, Mayweather sugeriu a possibilidade de uma luta de alto nível, sugerindo até que seu oponente poderia ser alguém além do boxe, talvez até um ator.

“Estou ansioso para lutar na Índia e explorando as oportunidades certas. Posso ter uma luta de exibição aqui em um futuro muito próximo. Minha luta não precisa ser com um boxeador, pode ser com qualquer um, talvez até um ator. Minha luta pode ser com qualquer um que se enquadre nos critérios e seja capaz de um desempenho de alto nível”, disse a lenda do boxe.

Este anúncio gerou especulação e entusiasmo entre os fãs que aguardavam ansiosamente Mayweather próximo movimento.

À medida que Floyd Mayweather continua a redefinir o seu legado para além do boxe, a sua visita ao Índia marca um capítulo significativo em sua jornada em direção ao seu objetivo de causar um impacto global.