Fonte: NAC reteve bolsa de Igor Severino após mordida no UFC Vegas 89

Igor Severino não foi pago pela luta contra André Lima no UFC Vegas 89.

A bolsa de Severino foi retida pela Comissão Atlética de Nevada após ele ter sido desclassificado por morder Lima no segundo round do card preliminar do UFC APEX, no último sábado, segundo pessoa a par da situação. A pessoa pediu para permanecer anônima porque não está autorizada a discutir o assunto publicamente.

O valor exato da bolsa de Severino é desconhecido porque o NAC não divulga publicamente os salários.

Severino enfrenta uma possível suspensão e multa por seu comportamento na reunião do NAC do próximo mês. Como sua mordida não tem precedentes no MMA, não está claro qual poderia ser a punição potencial. Mike Tyson foi multado em US$ 3 milhões e sua licença de boxe foi revogada após sua infame “luta de mordida”, onde ele mordeu repetidamente a orelha do então campeão Evander Holyfield, arrancando uma parte dela.

O CEO do UFC, Dana White, inicialmente indicou que Severino enfrentaria repercussões do NAC, que supervisionava o UFC Vegas 89. O executivo do UFC também anunciou que Severino seria dispensado do UFC apenas uma luta em uma carreira que começou com uma vitória no Contender Series de Dana White.

Apesar de levar uma mordida que deixou marcas visíveis no braço, Lima opinou que Severino deveria ter mais uma chance no UFC. O lutador vencedor estava de bom humor após o bizarro incidente, tanto que fez uma tatuagem na mordida com a legenda “Fui fodido”. Um impressionado White anunciou mais tarde que daria a Lima outros US$ 25 mil pela tatuagem, além dos US$ 25 mil pela mordida.

Severino inicialmente negou ter mordido Lima antes que as câmeras cortassem o braço de Lima, que mostrava marcas óbvias de mordidas. Ele ainda não comentou publicamente o incidente.