Carlos Alcaraz a ascensão foi meteórica, para dizer o mínimo. Apenas três anos se passaram entre sua primeira vitória em um Desafiador torneio em 2019 e seu primeiro Grand Slam título em 2022. Com prêmios em dinheiro e patrocínios, Alcaraz’s o patrimônio líquido aumentou quase na mesma proporção que sua posição no ATP classificações.

Segundo a mídia especializada como Patrimônio líquido de celebridades, Sportskeedae Essencialmente Esporteso patrimônio líquido do tenista espanhol ficaria entre US$ 14 a US$ 15 milhões.

A data, Alcaraz’s a receita proveniente de prêmios de torneios equivale a aproximadamente US$ 24,5 milhões. Os melhores prémios do espanhol até à data foram o US$ 2,6 milhões ele levou para casa junto com o título no Aberto dos EUA de 2022 e a 2,35 milhões ($ 3 milhões) que ele ganhou ao levar o Aberto de Wimbledon final.

Quanto a Nike paga a Alcaraz?

Sucesso no Passeio ATP trouxe Alcaraz grandes patrocínios. Entre os mais destacados estão Rolex, BMW, Calvin Klein, Luis Vuitton, ElPozoe ISDIN.

Até o momento, o maior patrocinador do tenista espanhol é Nike marca de artigos esportivos. Alcaraz’s parceria com Nike remonta a 2015, e ambas as partes renovaram o seu acordo em 2020 por cinco anos. Embora o número oficial seja desconhecido, a mídia especializada afirma que está em torno US$ 1 milhão.

Não é habitual os patrocinadores revelarem os números dos seus acordos; no entanto, no ano passado espalharam-se rumores na Internet dizendo que o italiano Jannik Pecador havia assinado um acordo com Nike há 10 anos e US$ 150 milhões.

Embora Pecador é inegavelmente talentoso, a maioria dos especialistas diz que se o seu contrato atingisse tal valor, daria Alcaraz enorme poder de barganha quando seu contrato com a marca de roupas expirar no próximo ano.

A caminho de superar Federer e Nadal

Roger Federercom patrimônio líquido de US$ 550 milhõese Rafael Nadalque tem um patrimônio líquido de US$ 220 milhõessão os tenistas mais ricos da atualidade.

No entanto, Alcaraz parece no caminho certo para superá-los. Alberto Molina, empresário do jovem espanhol, é um dos melhores administradores do circuito. Sua abordagem com Alcaraz tem sido focar na qualidade dos patrocínios e não na quantidade.

As marcas vinculadas Alcaraz são relativamente poucos, mas fora ElPozo e Turismo em Múrciaque escolheu por serem da terra natal do jogador, as demais são empresas transnacionais multimilionárias.

O acordo com Nike que irão negociar no próximo ano será essencial para determinar o futuro económico do Alcaraz. Embora tudo dependa do seu bom progresso no Passeio ATPé difícil pensar em uma queda tão contundente que possa afastá-lo de mais e melhores patrocínios.