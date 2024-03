Fortuna de Dave Calhoun: Quanto dinheiro tem o CEO da Boeing que está deixando a empresa?

Dave Calhouno CEO da Boeing, é uma figura proeminente na indústria aeroespacial. Com sua saída iminente da empresa, muitos estão curiosos sobre sua patrimônio líquido e situação financeira. Vamos nos aprofundar nos detalhes para descobrir quanto dinheiro Dave Calhoun acumulou ao longo de sua carreira.

Dave CalhounO mandato de Na Boeing se estende por várias décadas, durante as quais ocupou vários cargos executivos.

Ingressou no conselho de administração da empresa em 2009 e tornou-se CEO em janeiro de 2020, sucedendo Dennis Muilenburg. A liderança de Calhoun na Boeing foi marcada por desafios significativos, incluindo o encalhe da aeronave 737 MAX e o impacto da pandemia da COVID-19 na indústria da aviação.

Como CEO da Boeing, Dave Calhoun recebeu um pacote de remuneração substancial que reflete sua posição e responsabilidades. Embora os números específicos possam variar de ano para ano, os CEOs de grandes corporações como a Boeing normalmente ganham salários, bônus e outras formas de remuneração significativos, incluindo opções de ações e prêmios de ações.

Qual é a estimativa de seu patrimônio líquido?

Enquanto Dave CalhounEmbora o patrimônio líquido exato não seja divulgado publicamente, é seguro presumir que ele acumulou uma riqueza considerável ao longo de sua carreira, especialmente durante seu tempo como CEO da Boeing. No entanto, estimativas feitas por wallmine.com colocaram Calhoun em uma posição em que seu patrimônio líquido era de pelo menos 25,9 milhões de dólares em 4 de novembro de 2022.

Calhoun possui mais de 25.000 unidades de ações da Boeing Co no valor de mais de 4,7 milhões de dólares e nos últimos 15 anos vendeu ações da BA no valor de mais de 20,6 milhões. dólares. Além disso, ele ganha 558.946 dólares por ano como presidente e CEO e diretor da Boeing Co.

Após sua saída da Boeing, Dave Calhoun poderá buscar outras oportunidades na indústria aeroespacial ou além. Como executivo experiente, com vasto conhecimento e experiência, ele pode optar por assumir funções de consultoria, ingressar em conselhos corporativos ou explorar empreendimentos empresariais.