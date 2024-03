Fortuna de Frankie Muniz: Quanto dinheiro ele ganhou como piloto de corrida?

Adiretor Frankie Muniz é provavelmente mundialmente famoso por seu papel principal na série de TV de sucesso, ‘Malcolm no meio‘. Chegou a lares em todo o mundo e se tornou um fenômeno cultural. Só esse programa fez dele um milionário e o consolidou como uma das maiores estrelas da televisão. Já adulto, Frankie Muniz decidiu dar um passo em uma direção que o tornou piloto de corrida e competiu no Campeonato do Atlântico. É uma importante série de corridas de monopostos onde ele teve a oportunidade de mostrar suas habilidades na pista. Desde 2005, assinou contrato com a Jensen Motorsport e depois correu na série Fórmula BMW USA e na série Champ Car Atlantic entre 2006 e 2007.

Quanto Frankie Muniz ganhou com sua carreira como piloto?

No total, Frankie Muniz competiu em 32 corridas pelo Campeonato do Atlântico de 2007 a 2009. Antes de sua carreira como piloto, Frankie Muniz ganhou um salário por episódio de US$ 30.000, que chega a US$ 480.000 apenas na primeira temporada. Ele ganhou um total de US$ 750.000 na segunda temporada e US$ 660.000 na terceira. Seu salário disparou nas temporadas 4, 5 e 6. Muniz supostamente ganhou US$ 75.000 por episódio, o que lhe rendeu um total de US$ 4,95 milhões em todas as três temporadas. No total, Frankie Muniz ganhou mais de US$ 10 milhões entre todas as 7 temporadas de ‘Malcolm in the Middle’. As taxas de royalties da União lhe renderam 80% do total final para reprises em todo o mundo desde o fim do programa.

Desde que se tornou um NASCAR piloto de corridas de automóveis, Frankie Muniz ganhou dinheiro suficiente para aumentar seu patrimônio líquido até US$ 30 milhões. Nenhuma informação sobre seus ganhos totais como piloto foi divulgada ainda, mas Muniz está extremamente feliz com o andamento de sua carreira ao longo dos anos. Atualmente, ele está competindo na Cup Series, mas pretende passar para o Xfinity ou Truck Series no próximo ano. Aos 37 anos, Frankie Muniz está feliz com o que está fazendo com sua vida no momento.