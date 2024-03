Fortuna de Jairzinho Rozenstruik: Quanto ele ganha com o UFC por luta?

J.airzinho Rozenstruik é um lutador peso pesado do Suriname que atualmente representa o UFC, artista marcial que luta no MMA como profissional desde 2012. Aos 35 anos, o atleta paramariboense possui atualmente um recorde de 13-5 no MMA e possui imenso poder de nocaute em seus socos. De todas as vitórias que possui atualmente, 12 delas foram por nocaute. Embora não seja um dos lutadores mais famosos do UFC, seu poder de nocaute o coloca entre os mais perigosos da categoria. Mas, como acontece com muitos dos lutadores menos famosos do UFC, Rozenstruik não ganha tanto quanto provavelmente merece.

Quanto Jairzinho Rozenstruik ganha por luta?

De acordo com sua luta mais recente, em maio de 2023, Rozenstruik ganhou cerca de US$ 236 mil para lutar contra Jailton Almeida, apesar da derrota. Isso incluía um salário base de US$ 90.000 com um bônus de US$ 90.000 pela luta da noite. Além disso, Jairzinho ganhou o bônus de desempenho de US$ 50 mil e o dinheiro do patrocínio que vale cerca de US$ 6 mil. Somando tudo isso, o salário que ele recebeu foi importante, mas ainda muito longe das maiores estrelas do UFC. No que diz respeito aos endossos, Rozenstruik atraiu marcas como a imobiliária surinamesa Surgoed Makelaardij. Além disso, ele tem um relacionamento contínuo com a marca de roupas esportivas Reebok como parte de seu contrato com o UFC.

Se contarmos tudo isso, já podemos chegar ao patrimônio líquido de Jairzinho em cerca de US$ 1 milhão. Considerando o país de origem, ser milionário já é uma grande vitória para ele. Mas a questão salarial dos lutadores no UFC continua sendo um dos temas mais polêmicos do esporte. Esses lutadores não apenas arriscam suas vidas toda vez que entram no octógono, mas também direcionam receitas para a empresa. Bilhões de dólares entram no UFC todos os anos e os números continuam aumentando a cada minuto.