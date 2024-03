Fortuna de Kris Jenner em 2024: A matriarca Kardashian é a Kardashian mais rica?

Tele Dinastia Kardashian-Jenner deixou uma marca indelével na cultura pop, com sua influência abrangendo reality shows, moda, cosméticos e muito mais.

As conexões de Kim Kardashian levam seu filho a passear com Lionel Messi

Em meio ao brilho e ao glamour, a questão de quem reina como o mais rico Kardashian há muito tempo intriga fãs e observadores da indústria.

Com a matriarca do clã, Kris Jenner, comandando um patrimônio líquido substancial de US$ 170 milhõespode-se perguntar se ela detém a coroa como a mais rica Kardashian.

No entanto, aprofundar-se no império financeiro da família revela uma hierarquia diferente de riqueza.

Kris Jenner jornada para a proeminência começou quando a esposa de Robert Kardashianfamoso por seu papel em OJ Simpson equipe de defesa.

Aproveitando suas conexões e perspicácia empresarial astuta, Kris se aventurou no reality show, aproveitando a oportunidade para mostrar o dia a dia de sua família no “Acompanhando os Kardashians.”

Esta decisão revelou-se lucrativa, catapultando o Marca Kardashian-Jenner a níveis sem precedentes de fama e fortuna.

Além da telinha, Kris diversificou seu portfólio por meio de empreendimentos como Jenner Comunicações e colaborações com suas filhas, incluindo a cofundação da Beleza KKW com Kim Kardashian.

Quem é o Kardashian mais rico?

Embora suas contribuições para a riqueza da família sejam inegáveis, está claro que as verdadeiras potências do Kardashian império está em outro lugar.

Liderar o grupo não é outro senão Kim Kardashiancuja capacidade empreendedora a impulsionou patrimônio líquido a alturas surpreendentes.

Com uma fortuna estimada em US$ 1,7 bilhãoo império de Kim se estende muito além dos reality shows, abrangendo empreendimentos como DESCARTESsua marca de shapewear e roupas.

Da modelagem a empreendimentos comerciais, de Kim carreira multifacetada solidificou seu status como uma das celebridades mais ricas do mundo.

Logo atrás está Kylie Jenner, a irmã mais nova, cujo império de cosméticos consolidou seu status de bilionária.

Com um patrimônio líquido de US$ 680 milhõesa influência de Kylie transcende as fronteiras tradicionais, tornando-a uma força formidável no mundo da beleza e da moda.

Enquanto Kris Jenner comanda uma riqueza considerável, é evidente que suas filhas a superaram em termos de patrimônio líquido individual.

Kourtney Kardashian, Khlo Kardashiane Kendall Jenner cada um ostenta fortunas impressionantes, mas empalidecem em comparação com os impérios financeiros construídos por Kim e Kylie.

No cenário em constante evolução da riqueza das celebridades, o Clã Kardashian-Jennersupostamente vale mais US$ 2 bilhões combinados, continuam a dominar, com cada membro conquistando seu próprio nicho no mundo do entretenimento e do empreendedorismo.

À medida que navegam pelas complexidades da fama e da fortuna, uma coisa permanece clara: o Legado Kardashian-Jenner está longe de terminar, com novos empreendimentos e oportunidades no horizonte.