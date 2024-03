Foto do dia das mães de Kate Middleton acusada de possivelmente ser falsa

Uma foto de Kate Middleton e seus filhos enviados pelo Palácio de Kensington no domingo para comemorar o Dia das Mães no Reino Unido agora estão sendo acusados ​​de possivelmente serem falsos.

Várias agências de fotos e novas – como Associated Press, Getty Images, etc. – arrancaram a foto em questão, e a AP até enviou uma notificação de morte para jornalistas de todo o mundo… informando-os que têm motivos para acreditar que esta foto pode ser manipulada.

A hesitação segue uma onda de céticos on-line e em outros lugares, que sugeriram que a foto parecia meio que gerada por IA… e não parecia autêntica – isso apesar do fato de as autoridades do palácio insistirem que ela havia sido tirada por Príncipe William ele mesmo em sua casa de campo em Windsor.

Nenhum comentário do Palácio de Kensington esta noite, depois que pelo menos três agências internacionais de fotografia se recusaram a distribuir a foto desta manhã de Kate e seus filhos. Alguns deles ( @AP ) reivindicaram “a fonte [the palace] manipulou a imagem”. pic.twitter.com/ppOwDtPr9P

Até o momento, as autoridades reais ainda não comentaram sobre isso, nem mesmo para os repórteres do outro lado do lago… e a foto ainda está na foto do Príncipe e da Princesa de Gales. redes sociais oficiais contas.