Foto do dia das mães de Kate Middleton, Photoshop falha com mais probabilidade do que IA

Kate MiddletonA foto do Dia das Mães parece estar repleta de edições do Photoshop – e após uma inspeção mais detalhada… achamos que identificamos todas as principais e elas são perceptíveis.

A Princesa de Gales já lidou com a alteração da imagem visto em todo o mundo – mas nem ela nem o Palácio de Kensington esclareceram o que exatamente foi adulterado e como. De acordo com Notícias da Sky … os metadados da foto original – que eles parecem ter obtido – mostram que a foto foi tirada em sua casa em Adelaide Cottage, em Windsor.

Eles também relatam que os metadados mostram que ela foi tirada com uma câmera DSLR… e, mais importante, aparentemente foi salva duas vezes no Photoshop em um MacBook – uma vez na noite de sexta-feira e novamente na manhã de sábado, antes de ser divulgada ao público por o Palácio.

Lembre-se, quando apareceu pela primeira vez nas redes sociais – o príncipe William foi creditado como o fotógrafo – e eles disseram que esta foto foi tirada na semana passada, um pouco antes do Dia das Mães.

Agora, porém, à luz de que a foto foi supostamente manipulada – e Kate caindo sobre a espada como a culpada – todos estão separando essa foto e analisando-a para ver exatamente como ela pode ter sido ajustada… e na verdade temos algumas ideias próprias.

Dê uma olhada no que os designers gráficos em nosso próprio prédio dizem ser aparentes edições do Photoshop… ou, mais precisamente, o Photoshop falha. A grande bandeira vermelha que todos têm apontado é a mão da princesa Charlotte sobreposta à mão esquerda de Kate… onde você vê um borrão.

Nossos próprios especialistas dizem que isso parece ser um mau uso da ferramenta de carimbo no Photoshop… isso, ou um possível erro ao duplicar camadas de duas imagens diferentes e não alinhá-las corretamente.

Em termos de Kate ter perdido sua aliança de casamento – sabemos que as revistas são famosas por editar coisas assim, incluindo copiar/colar partes do corpo… e nossa equipe aqui diz que isso pode muito bem ter acontecido com a mão de Kate aqui. Basicamente, toda essa seção parece editada.

Há também o problema do padrão do suéter do Príncipe Louie não estar alinhado – algo que nossa equipe notou – e o zíper da jaqueta de Kate aparentemente desaparecendo e reaparecendo na foto.

Até mesmo a sobreposição desajeitada de Kate e Charlotte parece ser um erro do Photoshop… de qualquer maneira, essa é a opinião da nossa equipe. São apenas alguns erros aparentes que descobrimos – mas certamente há outros que perceberam… e as conspirações estão voando.

minha análise da saga fotográfica de Kate Middleton é que eles pegaram o rosto dela da capa da moda que ela fez anos atrás e editaram em pic.twitter.com/JLXts08zp5 -Ruby Naldrett (@rubynaldrett) 11 de março de 2024

@rubynaldrett

Alguns estão sugerindo que o rosto de Kate aqui foi cortado de uma capa da Vogue – mas de acordo com nossos designers gráficos… isso não parece provável, já que a iluminação está toda desligada.

O Palácio não está se explicando aqui… pelo menos não completamente. Entramos em contato com eles para obter mais explicações sobre o que exatamente foi alterado aqui – mas ainda não recebemos resposta.

Há mais intriga… com uma nova foto de Kate cavalgando com o príncipe William enquanto eles dirigiam para um encontro particular – e aqui também ela está fortemente obscurecida… evitando as câmeras.

É a última foto que os paparazzi tiraram dela fora de Windsor… mas é difícil vê-la de verdade.

Neste ponto… as pessoas estão pedindo que Kate simplesmente saia e se dirija ao público – porque nada menos que isso não irá apaziguar a curiosidade ou suspeita de todos. Com a foto falsa sendo divulgada… fica bem claro que o Palácio de Kensington concordou em tentar fazer uma foto rápida – ou, pelo menos, queria fazer com que ela parecesse estar melhor do que realmente está.

Uma última coisa… muitas pessoas sugeriram que a IA está em ação nesta foto do Dia das Mães – mas conversamos com o especialista em IA Paul Dawes – CEO da More.Ai – e ele disse ao TMZ… esta foto parece ser mais photoshopado do que gerado por IA … embora seja possível que seja.

Dawes diz que uma ferramenta de IA pode ter sido usada para editar fotos reais – mas esta imagem parece ter sido combinada com fotografias reais de pessoas reais… essa é a opinião dele.

O mesmo vale para o especialista em IA Mike Gioia da Pickaxe… que diz que esta imagem é provavelmente mais photoshopada do que remendada em termos de inteligência artificial. Ele nos diz que os dentes, as mãos e os olhos parecem bastante normais (ou humanos)… e ele sabe, ele olha para essas coisas o dia todo.